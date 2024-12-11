ЦБ утвердил меры реагирования за несоблюдение банками стандартов деятельности

Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций сможет направлять банкам рекомендации, предупреждения или требования об устранении нарушений и причин, которые привели к несоблюдению принимаемых им стандартов.

Наиболее строгой мерой воздействия на банки будет направление требования с передачей информации о нарушителе в ЦБ для ее публикации на сайте регулятора. Это будет возможно, если ранее комитет уже направлял банку требование об устранении нарушения той же нормы стандарта.

Кроме того, Банк России будет учитывать практику соблюдения банками стандартов деятельности в процессе надзора и при совершенствовании регулирования.

Надзорный стандарт согласован с ЦБ и вступит в силу с 1 апреля 2025 года – об этом сообщается на сайте регулятора. Меры будут применяться за нарушения стандартов, допущенные кредитными организациями после этой даты.