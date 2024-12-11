ДМС не облагается страховыми взносами, даже если договор заключен в середине года

Не облагаются страховыми взносами платежи (взносы) работодателя по договорам добровольного личного страхования работников при соблюдении условий.

Это такие условия:

договор заключен на срок не менее 1 года;

по договору предусмотрена оплата страховщиками медицинских расходов сотрудников.

Таким образом, для договора по ДМС главное, чтобы он был на срок не менее 1 года. При этом даты начала и окончания такого договора ДМС могут быть в разных расчетных периодах (годах).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.11.2024 № 03-15-05/110597.

Кстати, Минфин разъяснял, что годовой срок считают не в целом по компании, а применительно к каждому сотруднику. Поэтому ДМС на уволенных и новых сотрудников может облагаться страховыми взносами (письмо от 03.07.2024 № 03-15-05/61936).

Напомним, платежи работодателя по ДМС также не облагаются НДФЛ у сотрудников (письмо Минфина от 23.10.2024 № 03-04-05/102831).