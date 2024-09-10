ДМС на уволенных и новых сотрудников облагается страховыми взносами. Но не всегда

Чтобы взносы на добровольное медицинское страхование сотрудников не облагались страховыми взносами, договор со страховой компанией должен быть на срок не менее года.

Этот годовой срок считают не в целом по компании, а применительно к каждому сотруднику.

Если при увольнении или принятии в штат нового работника срок договора ДМС сотрудника составляет меньше года, в этом случае платежи по такому договору облагаются страховыми взносами.

Об этом сообщает Минфин в письме от 03.07.2024 № 03-15-05/61936.

При этом не обязательно включать в трудовой договор пункт о том, что сотруднику предоставляют полис ДМС.

Если же ДМС оформлен на физлицо, которое не является сотрудником компании, то страховых взносов не будет при любом сроке.

В расходы по налогу на прибыль идут взносы по ДМС тоже — только при сроке от 1 года. И есть общий лимит – не более 6% от расходов на оплату труда.