ДМС на уволенных и новых сотрудников облагается страховыми взносами. Но не всегда

Этот годовой срок считают не в целом по компании, а применительно к каждому сотруднику.
Если при увольнении или принятии в штат нового работника срок договора ДМС сотрудника составляет меньше года, в этом случае платежи по такому договору облагаются страховыми взносами.
Об этом сообщает Минфин в письме от 03.07.2024 № 03-15-05/61936.
При этом не обязательно включать в трудовой договор пункт о том, что сотруднику предоставляют полис ДМС.
Если же ДМС оформлен на физлицо, которое не является сотрудником компании, то страховых взносов не будет при любом сроке.
В расходы по налогу на прибыль идут взносы по ДМС тоже — только при сроке от 1 года. И есть общий лимит – не более 6% от расходов на оплату труда.
Подробнее о том, как начислять и уплачивать страховые взносы на работников, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате с учетом налоговой реформы-2025. Сейчас курс стоит 8 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт обучения 15 сентября.
Начать дискуссию