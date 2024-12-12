❗ НДС не идет в расчет 60-миллинного НДС-лимита на УСН

Если компания на УСН в 2025 году платит НДС, то этот НДС не учитывают для права на освобождение от НДС в 2026 году.

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.10.2024 № 03-07-11/103781.

Если в 2024 году у бизнеса на УСН доход более 60 млн рублей, то весь 2025 год будет НДС, независимо от того, какой доход будет в 2025 году.

Но если в 2025 году доход будет менее 60 млн рублей, то в 2026 году не будет НДС, пока доход за 2026 год не превысит 60 млн рублей.

В доход за 2025 год на УСН включаются полученные от покупателей суммы за минусом НДС. Этот доход по УСН также учитывают для лимита по НДС.

Причем не важно, какой объект по УСН у компании – «доходы» или «доходы минус расходы». Расчет дохода для лимита по УСН от этого не зависит.

Пример Доход компании на УСН за 2024 год – 65 000 000 руб. С 2025 года она начинает платить НДС по ставке 20%. В 2025 году покупателям отгружено товаров на 84 млн рублей, в том числе НДС 14 млн рублей. Но покупатели оплатили только 66 млн рублей, в том числе НДС 11 млн рублей. Таким образом, доход по УСН за 2025 год – 55 млн рублей. Это меньше, чем лимит 60 млн рублей, поэтому с 2026 года компания будет работать без НДС.

Отметим, для НДС-лимита на УСН «доходы минус расходы» учитывают доход, а не налоговую базу. Об этом мы рассказывали тут.

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