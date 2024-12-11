Если в 2024 году компания заплатила налог с российской налоговой базы не в РФ, будут контрмеры

Минфин примет решение о необходимости донастройки национального законодательства в связи с глобальной налоговой реформой Pillar 2 в середине 2025 года.

Об этом замминистра финансов Алексей Сазанов заявил после встреч с иностранным бизнесом, отвечая на ключевые вопросы предпринимателей по налоговой теме.

«Аналитическая работа ведется. По итогам 2024 года мы будем внимательно изучать налоговые декларации компаний, которые потенциально могут попасть под Pillar2, и если увидим, что в 2024 году компания заплатила налог с российской налоговой базы не в России, то будем предпринимать контрмеры. Да, сейчас международный обмен финансовой информацией ограничен, но все эти данные достаточно публичные, и мы все равно об этом узнаем. Исходя из аналитики, которую получим по итогам 2024 года, примем окончательное решение к середине 2025 года, нужна ли донастройка нашего налогового законодательства и в каком виде», — сказал Сазанов.

В любом случае 2025 год мы пропускаем. Если будут какие-то изменения, то уже с 2026 года, добавил чиновник.

Также Минфин высказался о перспективах заключения СИДН с другими странами.