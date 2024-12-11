🏰 Любая недвижимость дороже 300 млн рублей у физлиц облагается налогом по повышенной ставке

Для объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей, местные власти могут устанавливать ставку налога на имущество до 2,5%.

Эта норма действует с 2025 года. Сейчас предельная ставка по такому имуществу – 2%.

Минфин в письме от 06.11.2024 № 03-05-04-01/108828 поясняет, что устанавливая ставку 2,5% надо иметь в виду, что она может действовать в отношении объектов, характерным признаком каждого из которых является кадастровая стоимость, превышающая 300 млн рублей.

При этом не важно, какой именно это объект налогообложения.

Таким образом ставка 2,5% будет как за дорогую квартиру, так и за дорогой гараж.

Кстати, в Минфин поступало предложение облагать повышенным налогом вторую квартиру (независимо от ее стоимости). Таким образом, за две хрущевки предлагается платить повышенный налог. Но Минфин эту идею не поддержал.