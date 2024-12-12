На образовательные услуги не надо составлять счета-фактуры

Составить счета-фактуры, вести книги покупок и продаж надо при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения по НДС. Но есть исключение: операции, освобождаемые от налогообложения по статье 149 НК.

В частности, к таким операциям относится реализация образовательных услуг, оказываемые некоммерческими образовательными организациями при реализации основных и дополнительных образовательных программ, предусмотренных лицензией.

При оказании таких услуг составлять счет-фактуру не надо. Это касается и организаций на УСН, которые с 2025 года будут плательщиками НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.11.2024 № 03-07-09/115192.

О том, что образовательные услуги на УСН освобождены от НДС, Минфин пояснял в письме от 08.10.2024 № 03-07-11/97283.

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