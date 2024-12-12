Земельный налог идет в расходы при переходе с УСН «доходы» на «доходы – расходы»

При УСН «доходы минус расходы» налоги (после их уплаты) учитывают в расходах (кроме налога по УСН и НДС).

Причем уплачены налоги могут быть как добровольно, так и принудительно – через взыскание. В любом случае они учитываются в расходах.

При этом не важно, что уплаченный налог начислен за период, когда компания применяла УСН «доходы».

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.11.2024 № 03-11-11/116035.

Таким образом, если в 2023 году компания была на доходной УСН, а с 2024 года перешла на доходно-расходную и погасила долг по земельному налогу за 2023 год, то она может учесть этот налог в расходах 2024 года.

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