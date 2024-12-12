МТС Банк провел первые B2B-платежи в цифровых рублях

МТС Банк объявил об успешном проведении нескольких десятков B2B-платежей в рамках тестирования операций с реальными цифровыми рублями.

Тестирование платежей в цифровых рублях состоялось между юридическими лицами. Компания-контрагент оплатила услуги связи новой формой нацвалюты вместо привычного безналичного платежа. Об этом сообщает пресс-релиз, есть в распоряжении «Клерка».

Преимущества такой оплаты — в мгновенном поступлении денежных средств на счет получателя независимо от операционного дня. При безналичном расчете срок платежа может достигать до 5 операционных дней.

Платежи в цифровых рублях абсолютно безопасны и прозрачны, так как идут через платформу Банка России. Хранение средств на платформе защищает бизнес от рисков в банках.

Еще одно важное преимущество: по решению ЦБ до конца 2025 года за расчеты между юрлицами в цифровых рублях не будет комиссии.

С июля 2025 года все компании с годовой выручкой более 30 млн рублей обязаны будут работать с цифровым рублем. Это касается и приема оплаты от населения в торгово-сервисных предприятиях, и расчетов между юрлицами.

В каких ситуациях использовать это платежное средство, и люди, и бизнес будут решать самостоятельно.

МТС Банк вошел в число первых 12 финансовых организаций, которые с августа 2023 года участвуют в пилоте по внедрению цифрового рубля.