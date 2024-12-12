Кабмин сделал прогноз по росту экономики в 2024 году

Такие данные озвучил зампредседателя кабмина Александр Новак во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России. Экономика» в Национальном центре «Россия».

Российская экономика растет темпами выше среднемировых. По итогам 2024 года ожидается рост ВВП на 3,9%. С 2020 по 2024 год он увеличился примерно на 12,7%.

За 9 месяцев текущего года инвестиции в отечественную экономику выросли на 8,6%. По итогам 2024 года ожидается рост инвестиций на уровне 7,8%.

В особых экономических зонах работает 1,2 тыс. компаний, заявленные инвестиции которых составляют 6,2 трлн рублей.