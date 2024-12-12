Экономика России

Кабмин сделал прогноз по росту экономики в 2024 году

За четыре года – с 2020-го по 2024-й – ВВП страны увеличился примерно на 12,7%. Российская экономика в 2024 году вырастет на 3,9%.

Такие данные озвучил зампредседателя кабмина Александр Новак во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России. Экономика» в Национальном центре «Россия».

  • Российская экономика растет темпами выше среднемировых. По итогам 2024 года ожидается рост ВВП на 3,9%. С 2020 по 2024 год он увеличился примерно на 12,7%.

  •  За 9 месяцев текущего года инвестиции в отечественную экономику выросли на 8,6%. По итогам 2024 года ожидается рост инвестиций на уровне 7,8%.

  • В особых экономических зонах работает 1,2 тыс. компаний, заявленные инвестиции которых составляют 6,2 трлн рублей.

  • В рамках достижения технологического суверенитета планируется достичь импортозамещения технологий на уровне 90% в ТЭК, энергетике, возобновляемым источникам энергии и других ключевых отраслях.

Ранее мы писали, что Росстат сделал неутешительный прогноз по годовой инфляции 2024.

Ольга Ульянова
Банкротство

История банкротства — за долги по налогам у мужчины забрали даже любимых собак, которые жили у тещи

Материал основан на — Постановлении АС Западно-Сибирского округа № Ф04-5626/19 от 20 ноября 2024 г.

История банкротства — за долги по налогам у мужчины забрали даже любимых собак, которые жили у тещи
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Комментарии

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  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    По итогам 2024 года ожидается рост ВВП на 3,9%.

    В чем они считают? Полагаю, в рублях. Хотя абсолютных цифр нам не докладывают. Только дроби да пропорции.

    Тогда(их же данные):

    по итогам всего 2024 года инфляция выйдет на уровень 10,1-10,3%.

    И кто тут балбес?