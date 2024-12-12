Кабмин сделал прогноз по росту экономики в 2024 году

Такие данные озвучил зампредседателя кабмина Александр Новак во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России. Экономика» в Национальном центре «Россия».
Российская экономика растет темпами выше среднемировых. По итогам 2024 года ожидается рост ВВП на 3,9%. С 2020 по 2024 год он увеличился примерно на 12,7%.
За 9 месяцев текущего года инвестиции в отечественную экономику выросли на 8,6%. По итогам 2024 года ожидается рост инвестиций на уровне 7,8%.
В особых экономических зонах работает 1,2 тыс. компаний, заявленные инвестиции которых составляют 6,2 трлн рублей.
В рамках достижения технологического суверенитета планируется достичь импортозамещения технологий на уровне 90% в ТЭК, энергетике, возобновляемым источникам энергии и других ключевых отраслях.
Ранее мы писали, что Росстат сделал неутешительный прогноз по годовой инфляции 2024.
Комментарии1
В чем они считают? Полагаю, в рублях. Хотя абсолютных цифр нам не докладывают. Только дроби да пропорции.
Тогда(их же данные):
И кто тут балбес?