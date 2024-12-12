В России создается ГИС удаленного использования архивных документов: закон принят

Закон вносит изменения в ст. 24 федерального закона «Об архивном деле в РФ».
Он направлен на расширение возможностей пользователей по поиску и получению для изучения документов Архивного фонда РФ в электронном виде независимо от места их проживания.
«В этих целях предлагается создать единую государственную информационную систему удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним – ГИС удаленного использования архивных документов. Положение об этой системе, порядок ее создания и эксплуатации определит Правительство Российской Федерации», — сказала сенатор, зампредседателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.
Тем самым пользователи смогут выбрать наиболее удобный вариант: работать непосредственно в читальных залах архивов либо воспользоваться услугами ГИС удаленного использования архивных документов.
Услуга будет включать поиск необходимой архивной информации с помощью справочно-поисковых средств в электронном виде и ее просмотр.
За просмотр электронных копий архивных документов может взиматься плата, правила установит кабмин. А сам поиск будет бесплатным.
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