Есть два пути, как работодателю оформить студентов-практикантов

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Поскольку при прохождении ознакомительной практики студент не выполняет трудовую функцию, трудовой договор с ним заключать не обязательно, равно как и производить начисление зарплаты.

Если же работа, предлагаемая студенту, соответствует требованиям программы практики и квалификационным характеристикам получаемой специальности, а на предприятии имеется вакантное место, его принимают в штат организации, с которой у практиканта возникают трудовые отношения.

Как правило, со студентом-практикантом заключают срочный трудовой договор.

Сформулировать обоснование заключения срочного трудового договора можно примерно так:

«Трудовой договор заключается на время прохождения производственной практики».

Если студент нигде раньше не работал, ему необходимо завести трудовую книжку в электронном виде.

При отсутствии вакантных должностей, соответствующих требованиям программы практики, а также в том случае, если в договоре между работодателем и образовательным учреждением изначально прописаны условия о прохождении практики без трудоустройства студентов, трудовой договор с практикантом не заключают.

По предприятию издают приказ или распоряжение о зачислении студентов-практикантов на производственную практику, в котором прописывают сроки, время прохождения практики, назначают ответственного (наставника) по практике (как правило, это руководитель или замруководителя структурного подразделения, в котором проходит практика).

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.