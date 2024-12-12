❓ При выплате денег физлицам за проданные товары агент должен выбить чек ККТ с признаком «расход»

Если агент реализует чужие товары, а потом перечисляет деньги принципалам-физлицам, то нужно формировать чек ККТ за минусом вознаграждения.

Разъяснение дает ФНС в письме от 29.10.2024 № ЗГ-2-20/15925@.

Ситуация: организация-комиссионер (агент) реализует товары физлица-комитента (принципал) по договору комиссии. Комиссионное вознаграждение удерживается агентом самостоятельно из денежных средств, причитающихся к перечислению принципалу.

При удержании вознаграждения за услуги у физлиц агент обязан применять ККТ.

Надо сформировать кассовый чек с указанием реквизита «признак расчета» (тег 1054) – «расход» в момент передачи денег.

Сумма, указанная в кассовом чеке, должна представлять собой сумму ранее реализованных товаров, уменьшенную на величину комиссионного вознаграждения.

Обратите внимание, что ФНС предлагает делать не доходный чек на вознаграждение, которое получил агент, а расходный на деньги, которые получил принципал от агента.

Но ранее Минфин в письме от 29.06.2018 № 03-01-15/45091 сообщал, что положения закона № 54-ФЗ не возлагают на комиссионера обязанность применять ККТ при передаче денег комитенту за реализованный товар. А вот при взимании вознаграждения за оказанные комиссионером услуги последний обязан применять ККТ.

То есть, в данной ситуации нужен чек на приход на сумму вознаграждения, а не на расход на сумму переданных комитенту денег.