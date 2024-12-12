Ведение бизнеса

Правительство отчиталось о снижении административной нагрузки на бизнес

Процедуры стали простыми и технологичными, большинство из них доступны на портале Госуслуг.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко доложил Президенту об упрощении процедуры выдачи разрешений предпринимателям. Важная часть этой работы — оптимизация процедур получения лицензий и разрешений, которые должны стать простыми и удобными.

  • Срок выдачи лицензий снизился с 45 дней в 2021 году до 10 дней, а количество документов сократилось с 10 до 3.

  • Разрешения теперь выдают спустя 21 день против 43 дней в 2021 году.

  • Пакет предоставляемых документов сократился с 8 до 4.

  • Процедура подачи заявления оцифрована и выведена на портал Госуслуг.

Сегодня более 400 наиболее массовых видов разрешений, в том числе 51 вид лицензий, доступны для получения на Госуслугах.

Григоренко отметил, что особое внимание уделяется обратной связи от бизнеса. С помощью механизма досудебного обжалования решений разрешительных органов предприниматель может на портале Госуслуг подать жалобу. За 1,5 года подано более 4 тыс. жалоб.

В дальнейшем планируется внедрять проактивное продление лицензий и разрешений. То есть без заявлений. Если бизнес соответствует всем регуляторным требованиям, государство само соберет все необходимые документы и предложит продлить услугу.

Разрабатывается решение о комплексной выдаче лицензий и разрешений. Если предприниматель получает несколько взаимосвязанных лицензий или разрешений, то у него должна быть возможность сделать это с помощью одного заявления в одном месте — на портале Госуслуг.

Ольга Ульянова
Банкротство

История банкротства — за долги по налогам у мужчины забрали даже любимых собак, которые жили у тещи

Материал основан на — Постановлении АС Западно-Сибирского округа № Ф04-5626/19 от 20 ноября 2024 г.

История банкротства — за долги по налогам у мужчины забрали даже любимых собак, которые жили у тещи
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