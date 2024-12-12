Правительство отчиталось о снижении административной нагрузки на бизнес

Процедуры стали простыми и технологичными, большинство из них доступны на портале Госуслуг.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко доложил Президенту об упрощении процедуры выдачи разрешений предпринимателям. Важная часть этой работы — оптимизация процедур получения лицензий и разрешений, которые должны стать простыми и удобными.

Срок выдачи лицензий снизился с 45 дней в 2021 году до 10 дней , а количество документов сократилось с 10 до 3 .

Разрешения теперь выдают спустя 21 день против 43 дней в 2021 году.

Пакет предоставляемых документов сократился с 8 до 4 .

Процедура подачи заявления оцифрована и выведена на портал Госуслуг.

Сегодня более 400 наиболее массовых видов разрешений, в том числе 51 вид лицензий, доступны для получения на Госуслугах.

Григоренко отметил, что особое внимание уделяется обратной связи от бизнеса. С помощью механизма досудебного обжалования решений разрешительных органов предприниматель может на портале Госуслуг подать жалобу. За 1,5 года подано более 4 тыс. жалоб.

В дальнейшем планируется внедрять проактивное продление лицензий и разрешений. То есть без заявлений. Если бизнес соответствует всем регуляторным требованиям, государство само соберет все необходимые документы и предложит продлить услугу.

Разрабатывается решение о комплексной выдаче лицензий и разрешений. Если предприниматель получает несколько взаимосвязанных лицензий или разрешений, то у него должна быть возможность сделать это с помощью одного заявления в одном месте — на портале Госуслуг.