Обновлен механизм предоставления субсидии банкам по «Семейной ипотеке»

Минфин утвердил новую редакцию решения о порядке предоставления субсидий из федерального бюджета АО «ДОМ.РФ» в рамках реализации льготной ипотечной программы «Семейная ипотека».

Решение об этом опубликовано в ГИИС «Электронный бюджет». Им предусмотрено:

увеличение общей суммы лимита кредитным организациям с 6,25 до 8,65 трлн рублей включительно — чтобы не допустить приостановление действия программы в связи с исчерпанием банками лимита;

внедрение более гибкого механизма, предполагающего использование кредиторами общей суммы лимита, что позволит избежать ситуации, когда заканчиваются лимиты у отдельных кредиторов, которые активно выдают ипотеку.

Минфин считает, что новый механизм обеспечит равномерность выборки лимита всеми банками и позволит гражданам в любой момент обратиться за предоставлением льготной ипотеки.