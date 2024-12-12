Отчетность

ФТС: отчетность по условно выпущенным товарам нужно сдать до 31 января 2025 года

Федеральная таможенная служба напоминает, что за нарушение сроков отчетности или подачу недостоверных сведений предусмотрена административная ответственность.

Отчетность по условно выпущенным товарам нужно сдать до 31.01.2025 (пятница), напоминает ФТС.

Это можно сделать:

  • Через сервис личного кабинета «Отчетность по условно выпущенным товарам с предоставлением льгот».

  • Или направить в ФТС на внешнем электронном носителе с сопроводительным письмом с указанием в нем имени файла, его размера, а также номера носителя. Письмо должно быть подписано руководителем организации либо уполномоченным им лицом.

За нарушение сроков представления отчетности или подачу недостоверных сведений предусмотрена ответственность по ст. 16.15 КоАП.

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