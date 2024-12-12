ФТС: отчетность по условно выпущенным товарам нужно сдать до 31 января 2025 года

Отчетность по условно выпущенным товарам нужно сдать до 31.01.2025 (пятница), напоминает ФТС.
Это можно сделать:
Через сервис личного кабинета «Отчетность по условно выпущенным товарам с предоставлением льгот».
Или направить в ФТС на внешнем электронном носителе с сопроводительным письмом с указанием в нем имени файла, его размера, а также номера носителя. Письмо должно быть подписано руководителем организации либо уполномоченным им лицом.
За нарушение сроков представления отчетности или подачу недостоверных сведений предусмотрена ответственность по ст. 16.15 КоАП.
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