Малый бизнес может сразу отражать НМА в расходах

В общем случае расходы на приобретение прав по лицензионным договорам относятся к нематериальным активам и принимаются к учету по первоначальной стоимости. Но для малого бизнеса есть особенности.

Пункт 4 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» гласит:

Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухотчетность, может признавать затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухучету в качестве нематериальных активов, в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.

Таким образом, в бухучете можно учесть такие затраты сразу, а не списывать их через амортизацию НМА.

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