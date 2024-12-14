Сервис «Оплата улыбкой» теперь доступен для всех граждан РФ

С 10 декабря все граждане РФ, достигшие 18 лет, могут оплачивать покупки по биометрии независимо от того, клиентами какого банка они являются. Для этого достаточно авторизоваться через сервис «Сбер ID». При этом раньше сервис «Оплата улыбкой» был доступен только клиентам Сбера.

То есть больше не нужно носить с собой наличные, банковские карты или телефон — транзакцию можно провести всего за несколько секунд. Достаточно на экране терминала выбрать «Оплата улыбкой», посмотреть в камеру — оплата пройдет мгновенно. И не важно, это клиент Сбера или человек пользуется услугами другой финансовой организации.

При таком способе оплаты клиенты Сбера продолжают получать бонусы «Спасибо», а клиенты других организаций по-прежнему будут получать кешбэк и все привилегии своего банка.

Чтобы подключить «Оплату улыбкой», достаточно авторизоваться через сервис «Сбер ID», выбрать банковскую карту для оплаты, создать код безопасности, который может потребоваться для подтверждения покупок, и сдать биометрию. Все это можно сделать по ссылке.

Сервис «Оплата улыбкой» Сбер запустил летом 2023 года. Банк уже установил почти 1 млн биотерминалов в магазинах, ресторанах и на других предприятиях. В 2025 году технологией будет оснащено уже порядка 2 млн терминалов.

Старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых уточнил, что оплата улыбкой на данный момент — самый инновационный и безопасный платежный сервис. Им могут пользоваться все, независимо от модели телефона, пользования картами того или иного банка и т. д.

Сфера применения технологии не ограничивается только транзакциями. Биометрия позволяет точнейшим образом идентифицировать личность человека, что в будущем позволит существенно сократить необходимость использования документов для подтверждения личности на бумажных и иных физических носителях.