📧 Ждите письмо от ФНС о сверке по имуществу бизнеса

До 27 декабря налоговики разошлют организациям информационные письма о возможности сверки сведений об объектах налогообложения налогом на имущество, транспортным и земельным налогом.

Об этом сообщает ФНС в письме от 09.12.2024 № БС-4-21/13946@.

Письма бизнесу направят электронно по ТКС.

Сама сверка пройдет в декабре 2024 и 1 квартале 2025 года. Такую сверку налоговики проводят перед рассылкой сообщений с начисленными налогами по имуществу.

Напомним, не смотря на то, что налоговики сами считают имущественные налоги, их начисление на ЕНС идет через ЕНП-уведомления, которые сдают организации. И только потом ФНС рассылает сообщения с начисленной суммой.

По налогу на имущество есть нюанс с уведомлением: на кадастровый налог нужно уведомление за 4 квартал, на среднегодовой — не нужно.

Как будет проходить сверка в 2025 году, как заполнить ЕНП-уведомление и работать с налогами после вступления в силу налоговой реформы, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО». Подготовьтесь к нововведениям, которые коснутся каждого налогоплательщика, уже сейчас. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 79% за 5 900 рублей.