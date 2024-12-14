К 2030 году искусственный интеллект добавит 11,2 трлн рублей к ВВП страны

Что к 2030 году ИИ добавит 11,2 трлн к ВВП прозвучало на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), который посвящен применению AI-технологий в бизнесе.

Замруководителя Администрации Президента Максим Орешкин отметил, что 2024 год во многом стал поворотным для развития не только искусственного интеллекта, но и международного сотрудничества в формате БРИКС.

На знаковом саммите БРИКС в Казани присутствовали 35 стран, которые представляют половину мировой экономики и больше 60% населения планеты. Более 2 000 участников на примере опыта своих кейсов обсуждали внедрение ИИ в свои бизнес-процессы.

По мнению Орешкина, именно эти страны сформируют новую волну экономического роста, которая будет формироваться на технологической основе с ключевой технологией искусственного интеллекта.

Экономическое развитие, создание среды для жизни, улучшение здравоохранения и образования становятся лучше и эффективнее с AI.

Нет ни одного бизнеса, который не затронут AI, подчеркнул Орешкин. В ближайшее время России предстоит пройти большой путь, чтобы внедрение ИИ стало повсеместным и привело к новому витку эффективности.

Одной из ключевых тем стала тема агентности — создания условных виртуальных команд, состоящих из людей и AI-агентов. То есть сущностей, которые находятся внутри большой языковой модели и исполняют те или иные функции. Коллаборация между человеком и этими специальными программами и станет основным навыком, который необходимо будет тренировать. И этот навык будет приносить много дополнительной стоимости и даст новые возможности людям и компаниям.