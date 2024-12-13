😱 ФНС утверждает, что можно утратить право на ПСН по патентам, которые давно закончились

Шокирующее мнение ФНС недоуменные бухгалтеры обсуждают в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
На сайте регионального УФНС была опубликована такая информация:
Если в начале года у ИП был патент (с 01.01.2025 по 30.09.2025), этот патент закончился, а потом в декабре у ИП общий доход (по ПСН + УСН) превысил 60 млн рублей, то право на тот закрытый патент утрачивается задним числом – с 01.01.2025. Все налоги надо пересчитать с ПСН на УСН.
В дальнейшем это сообщение УФНС удалила. Но эту информацию, в частности, можно найти на сайте администрации города в Кировской области.
Наши подписчики сохранили себе скрин этого разъяснения.
Между тем даже с учетом поправок в НК утраты права на патенты, срок которых уже закончился к моменту превышения 60-миллионного лимита, быть не должно.
Более того, в чате ФНС задали конкретный вопрос про утрату права на патенты в 2025 году и налоговики дали ответ, что утраты права по законченным патентам нет.
Бухгалтеры ждут официальных разъяснений от ФНС на этот счет.
Утрату права на ПСН в 2024 году мы разбирали тут.
Комментарии3
и наверняка это еще не все сюрпризы реформы-2025...
Только, интересно, откуда они это берут и на основании чего делают такие выводы?
судя по тому, что они удалили, видимо вопрос этот до конца не решен. Так что в ближайшее время ждем, что придумает ФНС.
Если будет потеря задним числом, то патент будут покупать только самые мелкие сапожники. Более-менее крупные не будут рисковать. Фактически это будет означать постепенное прикрытие ПСН как системы НО. Пойдет ли ФНС на это? Интересно