С 2025 года работодателям станет проще возмещать затраты на охрану труда

Социальный фонд (СФР) изменил правила компенсации работодателям затрат на предупредительные меры, за счет которых компании сокращают производственный травматизм и профессиональные заболевания.

Теперь работодатели будут предоставлять в Соцфонд только:

Заявление. План финансового обеспечения предупредительных мер.

Ранее для получения компенсации был необходим более объемный пакет документов, уточняет СФР.

После выполнения всех предупредительных мер или хотя бы одной работодатель обращается в СФР с заявлением о возмещении понесенных расходов на оплату предупредительных мер. Если представленные документы, подтверждающие расходы, потребуется откорректировать, это можно будет сделать в течение 5 рабочих дней.

Обновление порядка предоставления компенсации направлено на создание более гибкой и доступной системы поддержки работодателей, а также снижение рисков производственного травматизма.