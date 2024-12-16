Селлеры на УСН «доходы минус расходы» включают агентское вознаграждение и в доход, и в расход

Агентское вознаграждение, удерживаемое маркетплейсом из выручки от реализации товаров, поступающей ему от покупателей, учитывается в составе доходов при определении налоговой базы по УСН.

Это правило работает при любом объекте налогообложения.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.08.2024 № 03-11-11/77477.

При этом у селлеров на приходно-расходной УСН агентское вознаграждение идет не только в доходы, но и учитывается в расходах.

Маркетплейсы продолжают активно развиваться, количество селлеров растет, и большая часть из них применяет УСН. Налоговая реформа-2025 усложнит работу упрощенцев, так что спрос на бухгалтеров, которые смогут вести для них учет, вырастет в разы. Научитесь работать со всеми изменениями 2025 года на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 200 рублей.