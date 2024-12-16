Компенсация работнику за личное имущество не облагается НДФЛ, если есть доказательства, что он его использует на работе

Все виды компенсационных выплат, установленных законодательством РФ, связанных, с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей, не подлежат обложению НДФЛ.

К таким компенсациям, в частности, относится компенсация за использование работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества. Такая норма есть в статье 188 ТК.

Таким образом, эта компенсация установлена законом, а значит не облагается НДФЛ.

При этом освобождение компенсаций от НДФЛ применяется, если есть документы, которые подтверждают фактическое использование имущества в интересах работодателя, а также суммы расходов, связанных с исполнением работником трудовых обязанностей.

Такое уточнение делает Минфин в письме от 01.11.2024 № 03-04-05/107628.

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