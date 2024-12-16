Предприниматели предложили создать Министерство эффективности

Для оптимизации бюджетных расходов, снижения бюрократии и анализа эффективности чиновников могут создать новое министерство.

Ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила премьер-министру Михаилу Мишустину для оптимизации бюджетных расходов создать новое ведомство — Министерство эффективности или Министерство по повышению эффективности государственного управления.

Такая идея возникла из-за того, что на фоне санкций на бюджет страны легла большая нагрузка по выполнению социальных обязательств и федеральных госпрограмм. Эффективность бюджетных расходов снижается при расточительстве некоторых чиновников, поэтому за ними нужно следить дополнительно. Об этом пишут «Известия».

«В этой связи особое значение приобретает вопрос повышения качества государственного управления, способного оптимизировать бюджетные расходы без нанесения ущерба социальной сфере и благосостоянию населения нашей страны», — сказано в письме Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Министерство эффективности будет заниматься оптимизацией государственных управленческих процессов, бороться с бюрократией, анализировать и сокращать нормативные акты, которые дублируются, а также урезать лишние расходы. Будущему министру предложат работать на общественных началах. Им может стать представитель крупного бизнеса, который доказал свою эффективность и преданность «идеалам бизнес-патриотизма».