Предприниматели предложили создать Министерство эффективности

Ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила премьер-министру Михаилу Мишустину для оптимизации бюджетных расходов создать новое ведомство — Министерство эффективности или Министерство по повышению эффективности государственного управления.
Такая идея возникла из-за того, что на фоне санкций на бюджет страны легла большая нагрузка по выполнению социальных обязательств и федеральных госпрограмм. Эффективность бюджетных расходов снижается при расточительстве некоторых чиновников, поэтому за ними нужно следить дополнительно. Об этом пишут «Известия».
«В этой связи особое значение приобретает вопрос повышения качества государственного управления, способного оптимизировать бюджетные расходы без нанесения ущерба социальной сфере и благосостоянию населения нашей страны», — сказано в письме Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».
Министерство эффективности будет заниматься оптимизацией государственных управленческих процессов, бороться с бюрократией, анализировать и сокращать нормативные акты, которые дублируются, а также урезать лишние расходы. Будущему министру предложат работать на общественных началах. Им может стать представитель крупного бизнеса, который доказал свою эффективность и преданность «идеалам бизнес-патриотизма».
Комментарии14
И включить туда всех членов ведра.
тут я, пожалуй, соглашусь.
Но возникает вопрос: а кто будет следить за эффективностью и расточительством чиновников из этого нового, пока ещё не созданного министерсва?
А ещё, в тему или нет, вспоминается существовавшее некоторое время Министерство Открытого правительства! Глава которого разворовал сколько то там миллиардов , и.... ну дальше не знаю - следствие велось, и он до сих пор с аппеляциями носится
все члены даже в ведро не влезут!
У кого-то подросли внуки, которых обязательно нужно пристроить?
ГД, поди, не резиновая...
Ох, уж эти предприниматели, всё просят и просят...
Найти бы то место, где эти просители сидят....