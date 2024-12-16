Кабмин разрешит создавать цепочки компаний

Если раньше «компании-матрешки» запрещали создавать из-за рисков уклонения от уплаты налогов, то теперь ФНС может снять такие угрозы, а юрлицам разрешат владеть рядом других компаний, которые принадлежат друг другу.

13 декабря в Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому будет можно создавать «компании-матрешки», которые полностью принадлежат другим юрлицам.

Чтобы бизнес не создавал «кольцевые» схемы владения, появится запрет одному лицу быть главой «внешней» и «вложенной» компании. Об этом пишет «Коммерсант».

«Законопроектом предлагается внести в федеральные законы о хозяйственных обществах изменения, согласно которым хозяйственное общество может иметь в качестве единственного учредителя (участника) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица», — сказано в пояснительной записке.

Летом 2023 года Минюст создал первую версию законопроекта, который легализует цепочки компаний, но там было множество ограничений. Например, в «матрешках» не могли участвовать иностранные организации, а участники несли ответственность по обязательствам компаний в цепочке. Такой документ вызвал возражения со стороны бизнеса, поэтому теперь правительство откажется от субсидиарной ответственности учредителей таких организаций.

Изначально «матрешки» запрещали создавать, поскольку таким образом компании могли скрывать прибыль и уклоняться от уплаты налогов. Создавались риски для налоговой и финансовой оптимизации. Однако сейчас высокий уровень информационного обмена позволил ФНС снять эти угрозы.