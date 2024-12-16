О каких изменениях в миграционном учете нужно знать каждому работодателю

Произошли изменения в миграционном и воинском учете и каждому работодателю нужно их учесть в работе, чтобы избежать ошибок и не попасть под огромные штрафы.

У многих компаний есть работники – иностранные граждане, а значит организация должна знать, в каких случаях она должна их ставить на миграционный учет, а также какие есть обязанности и ответственность у работодателя. В воинском учете также происходят изменения, которые надо учесть в работе.

Узнайте об этом на вебинаре «Новые правила привлечения иностранцев к работе в России и воинского учета». Он состоится 17 декабря в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

1. Внедрение цифровых технологий в работу в сфере ведения воинского учета.

2. Военно-транспортная обязанность работодателей:

что учесть в работе;

отчетность в военкомат;

административная ответственность за неисполнение военно-транспортной обязанности.

3. Цифровой профиль иностранного гражданина: новые правила въезда иностранцев в Россию.

4. Иные изменения законодательства для иностранных работников:

новые правила сдачи экзамена по русскому языку;

запрет осуществлять отдельные виды деятельности;

квотирование.

Спикер — Анна Люлько, ведущий юрисконсульт ООО «МКПЦН-Консультант», практикующий юрист, общий стаж работы более 15 лет.

Ждем вас на вебинаре 17 декабря в 11:00 мск!