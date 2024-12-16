О каких изменениях в миграционном учете нужно знать каждому работодателю

У многих компаний есть работники – иностранные граждане, а значит организация должна знать, в каких случаях она должна их ставить на миграционный учет, а также какие есть обязанности и ответственность у работодателя. В воинском учете также происходят изменения, которые надо учесть в работе.
Узнайте об этом на вебинаре «Новые правила привлечения иностранцев к работе в России и воинского учета». Он состоится 17 декабря в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
1. Внедрение цифровых технологий в работу в сфере ведения воинского учета.
2. Военно-транспортная обязанность работодателей:
что учесть в работе;
отчетность в военкомат;
административная ответственность за неисполнение военно-транспортной обязанности.
3. Цифровой профиль иностранного гражданина: новые правила въезда иностранцев в Россию.
4. Иные изменения законодательства для иностранных работников:
новые правила сдачи экзамена по русскому языку;
запрет осуществлять отдельные виды деятельности;
квотирование.
Спикер — Анна Люлько, ведущий юрисконсульт ООО «МКПЦН-Консультант», практикующий юрист, общий стаж работы более 15 лет.
Ждем вас на вебинаре 17 декабря в 11:00 мск!
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