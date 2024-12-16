Каждый пятый сотрудник возьмет подработку на новогодних каникулах

39% россиян собираются работать в новогодние праздники. Из них 17% продолжат трудиться по графику на основной работе, 12% будут работать и подрабатывать, а 10% займется только подработкой.
Чаще всего на подработку выходят водители, курьеры, аниматоры, администраторы, продавцы и охранники. Некоторые пойдут дополнительно зарабатывать сборщиком заказов в магазинах, фотографом, ведущим мероприятий, грузчиком и официантом. Об этом сказано в исследовании сервисов Работа.ру и «Подработка»
80% из тех, кто планирует подрабатывать, выберут гибкий график, 17% — сменный, а 3% отправятся работать вахтовым методом.
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