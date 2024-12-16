Каждый пятый сотрудник возьмет подработку на новогодних каникулах

В праздничные дни 17% россиян будут работать по прежнему графику, а совмещать занятость с подработкой собираются 12% сотрудников.

39% россиян собираются работать в новогодние праздники. Из них 17% продолжат трудиться по графику на основной работе, 12% будут работать и подрабатывать, а 10% займется только подработкой.

Чаще всего на подработку выходят водители, курьеры, аниматоры, администраторы, продавцы и охранники. Некоторые пойдут дополнительно зарабатывать сборщиком заказов в магазинах, фотографом, ведущим мероприятий, грузчиком и официантом. Об этом сказано в исследовании сервисов Работа.ру и «Подработка»

80% из тех, кто планирует подрабатывать, выберут гибкий график, 17% — сменный, а 3% отправятся работать вахтовым методом.