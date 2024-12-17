Документооборот по делам об административных правонарушениях переведут в цифру

Госдума приняла 2 законопроекта Минюста с изменениями в КоАП, которые направлены на цифровизацию производства по делам об административных правонарушениях и обеспечение дистанционного участия.

Законопроекты предлагают закрепить в Кодексе об административных правонарушениях возможность изготовления и обмена любыми процессуальными документами в электронном виде. Кроме того, введут возможность дистанционного участия в производстве по делу об административном правонарушении.

«Концепция законопроектов максимально клиентоцентрична и приближена к потребностям пользователя. Важнейшая новелла – установление возможности удаленного участия в производстве по делу как в суде, так и в других государственных органах не только с помощью системы видео-конференц-связи, но и с использованием веб-конференции», – отметил замминистра юстиции Вадим Федоров.

Для удобства граждан, юрлиц и ИП также расширят перечень способов обмена электронными документами. При этом участники производства по делу по-прежнему смогут подавать документы на бумажном носителе, получать извещения почтой и лично участвовать в рассмотрении дела.

Минюст считает, что принятие законопроектов «значительно повысит доступность правосудия, а также позволит внедрить в практику судов и иных государственных органов передовые цифровые технологии».

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.