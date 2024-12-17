Какие изменения затронут всех налогоплательщиков в 2025 году

Эксперт «Клерка» расскажет о том, как перестроить свою работу уже сейчас, чтобы быть готовым к изменениям в новом году.

С 2025 года налоговая система страны кардинально меняется, нас ждет самая масштабная налоговая реформа за последние двадцать лет. Изменения касаются всех организаций, ИП и физических лиц, но самые масштабные изменения ждут налогоплательщиков УСН. На бесплатном вебинаре «Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы по реформе» расскажем о наиболее частых вопросах, которые задают бухгалтеры в Клерк. Консультациях. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

1. Обзор изменений – 2025 в:

НДФЛ;

налоге на прибыль;

налоге на имущество;

туристическом налоге;

страховых взносах.

2. Плательщики НДС на УСН и условия освобождения от НДС на УСН.

3. Ставки НДС на УСН.

4. Обязанности организаций/ ИП на УСН как плательщиков НДС.

5. Порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.

6. Частые вопросы по налоговой реформе из Клерк.Консультаций.

Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!