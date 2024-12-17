ФНС начет в упрощенном порядке выносить предупреждения за нарушения при работе с ККТ

Если штраф за кассу заменят предупреждением, то ФНС не будет составлять протокол об административном правонарушении. Постановление по делу вынесут без участия продавца.

С 1 марта 2025 года ФНС будет в упрощенном порядке привлекать к ответственности продавцов за следующие нарушения при работе с кассами:

неприменение ККТ;

применение ККТ, которая не соответствует требованиям;

покупателю не отправили кассовый чек или бланк строгой отчетности.

Согласно Федеральному закону от 08.08.2024 № 284-ФЗ, штраф за эти нарушения могут заменить на предупреждение. Тогда не будут составлять протокол об административном правонарушении, а постановление по делу вынесут без участия нарушителя. Об этом сказано в письме ФНС от 11.12.2024 № АБ-4-20/14038@.

Продавец получит копию постановления по почте или в электронном формате через портал Госуслуг.