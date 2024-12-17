Налоги никто не отменял. Они действуют и их надо платить

С 2018 года в интернете идут публикации о том, что якобы НК отменяет все налоги. Это неправда.

Очередное разъяснение на этот счет Минфин дал в письме от 08.02.2024 № 03-02-08/10559.

Смуту вызывает пункт 5 статьи 12 НК, в котором сказано, что федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются Налоговым кодексом.

Это означает, что отменить налоги можно только Налоговым кодексом, а не каким-то другим нормативным актом.

При этом все прописанные в НК налоги действуют и их надо платить. Кто не платит, у того будет недоимка, пени и риск привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений.

Про аналогичные ответы Минфина и ФНС на обращения граждан, считающих, что все налоги отменили и платить ничего не надо, мы ранее писали тут и тут.