Налоги никто не отменял. Они действуют и их надо платить

Очередное разъяснение на этот счет Минфин дал в письме от 08.02.2024 № 03-02-08/10559.
Смуту вызывает пункт 5 статьи 12 НК, в котором сказано, что федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются Налоговым кодексом.
Это означает, что отменить налоги можно только Налоговым кодексом, а не каким-то другим нормативным актом.
При этом все прописанные в НК налоги действуют и их надо платить. Кто не платит, у того будет недоимка, пени и риск привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений.
Про аналогичные ответы Минфина и ФНС на обращения граждан, считающих, что все налоги отменили и платить ничего не надо, мы ранее писали тут и тут.
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