Предприниматели просят объяснений: как платить сбор за рекламу в интернете

РСПП просит правительство определиться, кто именно будет платить новый сбор за онлайн-рекламу. Это должен делать главный распространитель, а не все участники цепочки.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил кабмин уточнить правила уплаты сбора за онлайн-рекламу.

Он заметил, что положения нового закона могут привести к неоднократным отчислениям со стороны всех участников цепочки распространения рекламы. Об этом пишет РБК.

12 декабря 2024 года Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому распространители рекламы в сети начнут платить сбор в размере 3% от рекламного дохода за квартал.

«В настоящее время крупнейшими рекламодателями являются банки, продуктовые ретейлеры, операторы связи, маркетплейсы, фармацевтические компании. Указанные затраты объективно лягут в стоимость товаров (работ, услуг) указанных рекламодателей, что создаст предпосылки для роста цен и разгона инфляции», — сказал Шохин.

Сейчас в размещении рекламы участвуют три звена: рекламодатель, рекламное агентство и распространитель рекламы, который размещает креатив на своих онлайн-ресурсах. Пока что ФАС и Роскомнадзор считают распространителями рекламы всех в этой цепочке.

Поэтому РСПП просит четко определить, кто «главный рекламораспространитель», чтобы 3% платил именно он. Если каждое звено будет уплачивать сбор, то расходы рекламодателей вырастут на 12%.