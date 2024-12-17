При разделе имущества супруги не платят НДФЛ

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, но его можно разделить по соглашению, которое удостоверяется нотариально.
Составить такое соглашение можно как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов.
При заключении соглашения о разделе имущества у супругов (в том числе бывших) не возникает дохода, подлежащего обложению НДФЛ.
Такой вывод делает Минфин в письме от 08.11.2024 № 03-04-05/109808.
Аналогичное разъяснение Минфин давал ранее в письме от 27.02.2024 № 03-04-05/16861.
Более того, если при разделе мужу досталось больше имущества, и по этой причине он ежемесячно платит бывшей жене компенсацию, то такая компенсация тоже не облагается НДФЛ (письмо Минфина от 16.07.2024 № 03-04-05/66321).
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