Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025 году. Смотрите запись вебинара!

Сейчас нужно разобраться не только в изменениях в НК, но и в том, как изменится нагрузка бухгалтера и что перестроить в работе. Вместе с экспертом по налогам и финансам разберем сами изменения в НК и в то, как они скажутся на бизнесе и на бухгалтерских услугах.
В этом видео вы узнаете:
Как изменения в НДФЛ, налоге на прибыль и УСН повлияют на бизнес.
Как реформа повлияет на бухгалтерский рынок.
Что нужно изменить в работе бухгалтеру чтобы подготовиться к изменениям.
Спикер вебинара — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.
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