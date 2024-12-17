Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025 году. Смотрите запись вебинара!

Эксперт поможет подготовиться к изменениям в работе и скорректировать документы, регламентирующие учет в 2025 году.

Сейчас нужно разобраться не только в изменениях в НК, но и в том, как изменится нагрузка бухгалтера и что перестроить в работе. Вместе с экспертом по налогам и финансам разберем сами изменения в НК и в то, как они скажутся на бизнесе и на бухгалтерских услугах.

В этом видео вы узнаете:

Как изменения в НДФЛ, налоге на прибыль и УСН повлияют на бизнес.

Как реформа повлияет на бухгалтерский рынок.

Что нужно изменить в работе бухгалтеру чтобы подготовиться к изменениям.

Спикер вебинара — Ольга Подрезова, эксперт по налогам и финансам, частнопрактикующий бухгалтер, преподаватель, спикер образовательных программ.