Маркетплейсы будут давать ссылки на сертификаты качества товаров

Чтобы пользователи покупали качественные товары, маркетплейсы начнут оставлять ссылки на сертификаты из реестра Росаккредитации.

Комитет Госдумы одобрил второе чтение разработанного депутатами и сенаторами законопроекта о сертификатах качества на маркетплейсах. С января 2026 года платформы обяжут предоставлять ссылки на документы из реестра Росаккредитации.

«Это требование позволит сократить количество контрафактных товаров, которые реализуются через онлайн-платформы, и защитить людей от небезопасной продукции», — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

Чтобы маркетплейсы успели подготовиться к изменениям, привели в порядок документы и прайс-листы, власти отложат начало действия закона на год. Проект планируют принять до конца осенней сессии.