ЦБ и Минюст хотят запретить банкам взимать долги с помощью исполнительной надписи нотариуса

Исполнительная надпись нотариуса — это отметка в кредитном договоре, позволяющая банку требовать вернуть долг без решения суда, но через судебных приставов.

Банк России отметил наличие жалоб по этой процедуре. Некоторые недобросовестные кредиторы, например, могут принудительно взыскать часть суммы долга с пенсии клиента.

Что предлагает ЦБ, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ):