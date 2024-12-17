✈❌ С какими долгами не выпустят за границу на Новый год

Есть несколько способов проверить наличие ограничений на выезд:
Госуслуги
Через запрос «ограничения на выезд» в поисковой строке
ФССП
В разделе «Исполнительные производства» можно увидеть долги, которые переданы приставам
Банки
Если есть кредиты, уточните статус у кредитора — иногда запрет накладывается в результате длительной просрочки
ФНС
На сайте ФНС при входе в личный кабинет
Вот, на какие долги накладывается запрет выезда из РФ:
Задолженность превышает 30 000 руб. (или 10 000, если это алименты, штрафы, компенсация за вред здоровью или имуществу).
Любой другой долг больше 10 000 руб., у которого истек срок выплаты два месяца назад и больше.
Есть и недолговые обязательства, которые делают человека невыездным — например, неисполненное решение суда.
При этом просто так запретить выезд из страны нельзя, уточняет Нацбюро кредитных историй (НБКИ). Сначала соответствующее решение должен вынести суд, после чего приставы наложат ограничение и передадут информацию в погранслужбу ФСБ.
Если вы узнали о серьезных долгах при посадке на рейс — сделать ничего нельзя.
Чтобы не оказаться в подобной ситуации, нужно узнать заранее, есть ли у вас задолженности:
Обратитесь к судебному приставу (его контакты можно найти через сайт ФССП, введя свои данные).
Оплатите штрафы на Госуслугах.
Закажите кредитную историю, проверьте наличие просрочек по займам и начните процесс погашения.
Из-за технических сбоев могут ли поставить запрет по ошибке. Это случается, когда данные о погашении долга не успели обновиться.
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