✈❌ С какими долгами не выпустят за границу на Новый год

Новогодние праздники — время в том числе путешествий, но запрет на выезд из России из-за долгов — неприятное обстоятельство, которое может стать реальностью на границе и разрушить все планы.

Есть несколько способов проверить наличие ограничений на выезд:

Госуслуги Через запрос «ограничения на выезд» в поисковой строке ФССП В разделе «Исполнительные производства» можно увидеть долги, которые переданы приставам Банки Если есть кредиты, уточните статус у кредитора — иногда запрет накладывается в результате длительной просрочки ФНС На сайте ФНС при входе в личный кабинет

Вот, на какие долги накладывается запрет выезда из РФ:

Задолженность превышает 30 000 руб. (или 10 000, если это алименты, штрафы, компенсация за вред здоровью или имуществу).

Любой другой долг больше 10 000 руб. , у которого истек срок выплаты два месяца назад и больше.

Есть и недолговые обязательства, которые делают человека невыездным — например, неисполненное решение суда.

При этом просто так запретить выезд из страны нельзя, уточняет Нацбюро кредитных историй (НБКИ). Сначала соответствующее решение должен вынести суд, после чего приставы наложат ограничение и передадут информацию в погранслужбу ФСБ.

Если вы узнали о серьезных долгах при посадке на рейс — сделать ничего нельзя.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, нужно узнать заранее, есть ли у вас задолженности:

Обратитесь к судебному приставу (его контакты можно найти через сайт ФССП, введя свои данные).

Оплатите штрафы на Госуслугах.

Закажите кредитную историю, проверьте наличие просрочек по займам и начните процесс погашения.

Из-за технических сбоев могут ли поставить запрет по ошибке. Это случается, когда данные о погашении долга не успели обновиться.