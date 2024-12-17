В Таиланде впервые прошла презентация инвестиционного потенциала России

На прошлой неделе в столице Таиланда Бангкоке прошла первая выездная сессия по продвижению бизнес- и инвестиционного потенциала России, организованная фондом Росконгресс при поддержке посольства РФ и торгового представительства России.

Участие в сессии приняли представители госструктур, СМИ, деловых объединений и бизнеса Таиланда из таких отраслей, как ИТ, здравоохранение, девелопмент, промышленность, энергетика, ретейл, АПК, туризм и другие.

Таиланд и Россия поддерживают эффективное торгово-экономическое сотрудничество: так, в 2023 году объем товарооборота достиг 1,5 млрд долларов. Спикеры сессии уверены, что это не предел

Центральным событием выездной сессии стала презентация проектов Росконгресса. Содействовать сотрудничеству между странами могут Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Российская энергетическая неделя, Российский туристический форум «Путешествуй!», Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ), Российский форум индустрии дизайна и Восточный экономический форум (ВЭФ).

«… взаимодействие со странами АСЕАН было и остается одним из приоритетов государственной политики России. Бизнес Таиланда уже участвует в мероприятиях фонда Росконгресс …», – сообщил директор Росконгресса Александр Стуглев.

Отмечено, что Россия предлагает Таиланду выгодные условия для ведения бизнеса. Например, особые экономические зоны, такие как территории опережающего развития на Дальнем Востоке, предоставляют налоговые льготы и упрощенные административные процедуры. Таиланд заинтересован в российском экспорте и поддерживает туристический поток из России. Стабильные поставки российской сельхозпродукции и энергоресурсов поддерживают внутренние отрасли Таиланда и помогают сократить издержки.

«Таиланд и Россия выстроили успешное сотрудничество в стратегических направлениях: энергетика, сельское хозяйство, по линии советов безопасности России и Таиланда обсуждаются вопросы правоохранительной сферы. Кроме того, рассматривается возможность заключения соглашения о зоне свободной торговли между Таиландом и ЕАЭС, что может способствовать развитию экономического сотрудничества между нашими странами», – отметил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

«Мы получаем множество запросов как от российского, так и от таиландского бизнеса на сотрудничество», — заявил торговый представитель РФ в Таиланде Юрий Лыжин.

Участники сессии выразили надежду на продолжение диалога уже в 2025 году на площадках ПМЭФ, который будет проходить с 18 по 21 июня, а также осенью на ВЭФ во Владивостоке с 3 по 6 сентября.