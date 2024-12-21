Эксперты: количество кибератак на российский бизнес по итогам 2024 года выросло в четыре раза

Малый и средний бизнес остается наиболее уязвимым из-за ограниченных ресурсов и недооценки рисков. Они не готовы инвестировать в кибербезопасность. В 2025 году ситуация лишь усугубится. Об этом сообщает пресс-релиз финтех-компании Paygine, он есть в распоряжении «Клерка».
С каждым годом киберпреступники находят все более изощренные способы атаковать бизнес. Уязвимости в облачных сервисах, рост фишинга и использование искусственного интеллекта в мошеннических схемах становятся новыми вызовами для предпринимателей.
Угрозы, которые в прошлом казались проблемой только крупных корпораций, теперь все чаще нацелены на малый бизнес.
Причина проста: небольшие компании, как правило, имеют ограниченные ресурсы для защиты данных и слабо подготовлены к современным вызовам.
Директор управления продуктами Роман Тихонов выделяет ключевые меры для минимизации угроз:
регулярный аудит IT-систем — рекомендуется проводить как внутренние проверки, так и привлекать внешних экспертов для независимой оценки уровня безопасности;
внедрение современных инструментов защиты — нужны комплексные решения, такие как системы предотвращения вторжений (IDS/IPS), антифишинговые программы, шифрование данных, а также инструменты мониторинга и анализа событий безопасности (SIEM). Эти технологии помогают не только отразить атаки, но и оперативно реагировать на подозрительную активность;
обучение сотрудников и повышение осведомленности;
создание четкой политики информационной безопасности;
резервное копирование и восстановление данных (важно, чтобы резервные копии хранились в защищенной среде, изолированной от основной IT-инфраструктуры).;
мониторинг и реагирование в режиме реального времени;
тестирование на устойчивость.
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