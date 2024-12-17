За нарушения при госзакупках сделают предупреждение

17 декабря Госдума во втором и третьем чтениях приняла правительственный законопроект об административном наказании в виде предупреждения за нарушения в госзакупках.

Изменения в КоАП внесли для того, чтобы сократить число лиц, которым выписывают штрафы. Теперь за нарушение порядка формирования и ведения планов-графиков закупок и их размещения в информационной системе будет предупреждение. Помимо этого, предусмотрен максимальный размер штрафа — 10 тыс. рублей. Сейчас нарушителей штрафуют от 5 до 30 тыс.

«В целях сокращения числа лиц, привлекаемых к административной ответственности в виде наложения административного штрафа, а также обеспечения превентивной функции законодательства об административных правонарушениях законопроектом предусматривается возможность назначения административного наказания в виде предупреждения за отдельные правонарушения», — сказано в пояснительной записке.

Также предупреждение сделают, если нарушить требования к содержанию документов при осуществлении закупок, а также к порядку и сроку публикации этих данных. Кроме предупреждения могут оштрафовать на сумму от 3 до 10 тыс. рублей.

За нарушение сроков направления документов и информации для размещения в реестрах может грозить предупреждение, штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. для кредитных организаций.

Также предупреждение будет за нарушение порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от его исполнения. Штраф также смягчили: должностные лица вместо фиксированных 50 тыс. рублей заплатят от 10 до 50 тыс., а компании вместо 200 тыс. — от 100 до 200 тыс. рублей.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.