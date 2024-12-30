На Новый год 9 из 10 компаний дарят подарки сотрудникам

По данным опроса представителей 1 000 предприятий и организаций:
22% компаний подготовили подарки как для своих сотрудников, так и для их детей;
20% — готовят презенты для сотрудников;
48% — выделяют средства на заказ подарков только детям своих работников;
36% — планируют порадовать своих клиентов и партнеров (на 4% больше, чем в 2023 году).
Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь.
Об этом сообщает исследование SuperJob.
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