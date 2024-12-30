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На Новый год 9 из 10 компаний дарят подарки сотрудникам

Большинство работодателей в России в честь Нового года готовят подарки сотрудникам и/или их детям.

По данным опроса представителей 1 000 предприятий и организаций:

  • 22% компаний подготовили подарки как для своих сотрудников, так и для их детей;

  • 20% — готовят презенты для сотрудников;

  • 48% — выделяют средства на заказ подарков только детям своих работников;

  • 36% — планируют порадовать своих клиентов и партнеров (на 4% больше, чем в 2023 году).

Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь.

Об этом сообщает исследование SuperJob.

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