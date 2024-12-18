⚡️ Открыт набор на последний в 2024 году поток обучения — скорее записывайтесь!

У вас есть возможность запрыгнуть в последний вагон! Занимайте оставшиеся места на курсах по учету ВЭД, УСН, управленке и НДС, чтобы начать учиться еще до Нового года. Последний поток обучения в 2024 году стартует 20 декабря — поторопитесь!

Мы получили рекордное количество заявок на обучение на курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка», которое стартовало 15 декабря. Но мест хватило не всем — и по вашим просьбам мы открываем дополнительный поток.

Обучение начнется 20 декабря! Это последний шанс приступить к учебе в 2024 году и подготовиться к изменениям, получить все необходимые материалы, чтобы встретить 2025 год во всеоружии. Не теряйте времени!

Получите навыки работы в областях, где востребованы высококвалифицированные специалисты, закрепите их на практике под руководством наших преподавателей, а главное — учитесь сразу по правилам налоговой реформы-2025.

Выбирайте курсы со скидками и скорее присоединяйтесь!

Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо 31 700 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо 35 200 рублей.

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На новом курсе повышения квалификации «Клерка» вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.

Вы получите практический опыт работы в программе и сможете самостоятельно вести учет после завершения обучения.

Цена со скидкой 57%: 6 900 рублей вместо 15 900 рублей.

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На курсе повышения квалификации вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Цена со скидкой 73%: 6 900 рублей вместо 26 000 рублей.

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