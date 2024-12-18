Клиенты торгового эквайринга получат бесплатную аналитику продаж

Бесплатный сервис «Аналитика бизнеса» от Т-Банка позволит предпринимателям оценить свои продажи, лучше понимать потребности и поведение клиентов, а также принять решение о повышении цен.

Т-Бизнес запустил для клиентов торгового эквайринга бесплатный сервис для оценки продаж «Аналитика бизнеса».

Компании и ИП смогут в легкой и доступной форме получить данные о состоянии бизнес-здоровья компании, включая динамику по ключевым индикаторам продаж, информацию о возвращаемости покупателей и обезличенное сравнение своих показателей с конкурентами. Сервис доступен всем клиентам с расчетным счетом в Т-Банке.

«В личном кабинете нашим клиентам доступны данные о выручке, количестве покупателей и транзакций, среднем чеке, динамике продаж, а также сравнительные анализы с конкурентами и обобщенные рыночные тенденции. Все это помогает не только видеть “карту здоровья” бизнеса в моменте, но и прогнозировать будущие тренды, оптимизировать затраты и формировать стратегии по удержанию и привлечению клиентов», — сказал директор Т-Бизнеса Игорь Иванов.

Кроме базовых показателей, таких как «выручка», «покупатели», «покупки» и «средний чек» сервис позволит бизнесу сравнить себя с конкурентами, проанализировать поведение своих покупателей, а также соотнести собственные цены с рыночными.

«Аналитика бизнеса» поможет принять решение о том, стоит ли запускать рекламную кампанию по привлечению клиентов, надо ли вводить в оборот дорогие товары или услуги, чтобы увеличить средний чек.

Пользователям не нужно тратить время на сбор информации вручную: сервис сделает это автоматически, а также создаст диаграммы и электронные таблицы.