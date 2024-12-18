⚡️ Итоги дня: за подарок в виде алкоголя хотят штрафовать, Т-Банк выйдет на рынок ЦФА, а в Карелии создали приложение для поиска грибов и ягод

Производитель красок Dulux сменит название бренда на Luxium в 2025 году. Подобное решение приняли на фоне локализации российского бизнеса. Изменения коснутся только названия и логотипа бренда.

В Госдуме предложили ввести штрафы до 100 тыс. рублей за дарение алкоголя на праздники. Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов считает, что неприемлемо дарить алкоголь, поскольку он наносит вред здоровью.

За год авиабилеты по России подорожали на 22,5%. Средняя стоимость перелета по России туда-обратно составила 16,1 тыс. рублей — против 13,14 тыс. в 2023 году.

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня», передала 24 сообщения с неясным содержанием. В эфире были озвучены такие слова, как «пучок», «бильярд», «нанайка», «азбука» и другие. Обычно на радиостанции звучат монотонные звуки. Ее предназначение остается неизвестным, но есть теория, что ее используют для контроля за запуском ядерных ракет.

Т-Банк объявил о выходе на рынок ЦФА с линейкой инвестиционных инструментов. В Т-Инвестициях появились сразу восемь пилотных инструментов с заявленной потенциальной доходностью до 27,5% годовых, выпущенных на платформе «Атомайз».

МТС выделит IT-подразделения в отдельную структуру — MWS (MTС Web Services). Компанию планируют вывести на IPO (первичное размещение ценных бумаг на бирже).

Хакеры замаскировали банковский троян под трекер посылок. Мошенники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. Чтобы отследить заказ, предлагают установить приложение, в котором сидит вирус Mamont для кражи банковских данных.

В 2024 году ущерб от мошенников в сфере недвижимости составит 3 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2023 году. Самая популярная схема обмана — фиктивный договор с умершим собственником.

В Карелии разработали приложение для поиска ягод и грибов. Система предсказывает урожайность семи видов дикоросов севера: морошки, брусники, клюквы, черники, голубики, земляники и белых грибов.