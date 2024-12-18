Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: за подарок в виде алкоголя хотят штрафовать, Т-Банк выйдет на рынок ЦФА, а в Карелии создали приложение для поиска грибов и ягод

Подготовили обзор главных событий дня — 18 декабря 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Производитель красок Dulux сменит название бренда на Luxium в 2025 году. Подобное решение приняли на фоне локализации российского бизнеса. Изменения коснутся только названия и логотипа бренда.

  • В Госдуме предложили ввести штрафы до 100 тыс. рублей за дарение алкоголя на праздники. Депутат от ЛДПР Андрей Свинцов считает, что неприемлемо дарить алкоголь, поскольку он наносит вред здоровью.

  • За год авиабилеты по России подорожали на 22,5%. Средняя стоимость перелета по России туда-обратно составила 16,1 тыс. рублей — против 13,14 тыс. в 2023 году.

  • Радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня», передала 24 сообщения с неясным содержанием. В эфире были озвучены такие слова, как «пучок», «бильярд», «нанайка», «азбука» и другие. Обычно на радиостанции звучат монотонные звуки. Ее предназначение остается неизвестным, но есть теория, что ее используют для контроля за запуском ядерных ракет.

  • Т-Банк объявил о выходе на рынок ЦФА с линейкой инвестиционных инструментов. В Т-Инвестициях появились сразу восемь пилотных инструментов с заявленной потенциальной доходностью до 27,5% годовых, выпущенных на платформе «Атомайз».

  • МТС выделит IT-подразделения в отдельную структуру — MWS (MTС Web Services). Компанию планируют вывести на IPO (первичное размещение ценных бумаг на бирже).

  • Хакеры замаскировали банковский троян под трекер посылок. Мошенники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. Чтобы отследить заказ, предлагают установить приложение, в котором сидит вирус Mamont для кражи банковских данных.

  • В 2024 году ущерб от мошенников в сфере недвижимости составит 3 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2023 году. Самая популярная схема обмана — фиктивный договор с умершим собственником.

  • В Карелии разработали приложение для поиска ягод и грибов. Система предсказывает урожайность семи видов дикоросов севера: морошки, брусники, клюквы, черники, голубики, земляники и белых грибов.

  • На одном из крупнейших агрегаторов объявлений появилось необычное предложение – «трезвый рыбак». Ростовчанин обещает наловить рыбы, организовать стол, сыграть на гитаре и отвезти домой после посиделок.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Ирина Клишковская
Криптовалюта

С 1 ноября 2024 года в России введены новые нормы для майнинга криптовалют

Цифровая валюта будет рассматриваться как имущество для целей налогообложения.

Начать дискуссию