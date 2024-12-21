Названы три марки авто, которые россияне страхуют чаще всего

Чаще всего в России страхуют автомобили Lada, Toyota и Hyundai.

Маркетплейс Московской биржи Финуслуги составил рейтинг наиболее страхуемых марок автомобилей. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Согласно результатам исследования, по итогам трех кварталов 2024 года россияне чаще всего страховали Lada, Toyota и Hyundai. В топ-10 также вошли: Nissan, KIA, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Honda и Ford (в порядке убывания).

Первое место в топ-10 занимают автомобили Lada, при этом за год их отрыв от ближайшего конкурента — Toyota — сократился. Если год назад Lada по количеству страховок обгоняла второго по списку — Toyota — в 2,4 раза, то теперь отрыв сократился до 35%. Причина сокращения разрыва в том, что число сделок с марками Toyota в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (тремя кварталами 2023 г.) выросло в 1,9 раза, тогда как по Lada рост был на 11%.

Изменения произошли и в самом рейтинге. В частности, Renault выбыла из топ-5, а KIA спустилась на одну строчку вниз: с 4-го на 5-е место. При этом Nissan поднялась на две позиции вверх, заняв место KIA, а также войдя в топ-5 марок (четвертая строчка).

В топ-3 позиции не изменились.

Помимо этого, в 2024 году из топ-10 выбыли автомобили Mitsubishi. Их в рейтинге сменила Honda, которая заняла 9-е место.

Рейтинг был составлен на основе заключенных договоров ОСАГО через маркетплейс. В расчете использовалось количество заключенных договоров, а не их сумма.

Средняя стоимость ОСАГО в России по итогам трех кварталов 2024 года составила 7 215 руб., снизившись в годовом выражении на 4,2%.