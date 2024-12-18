Посадочный талон со статусом «использован» подтвердит расходы на электронный авиабилет

Маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной квитанции (выписка из АИС оформления воздушных перевозок) – это документ строгой отчетности, который применяется при расчетах без ККТ.

Если авиабилет приобретен в электронной форме, то подтверждать расходы будет маршрут/квитанция.

При этом организация должна подтвердить потребление услуги воздушной перевозки любыми документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт перевозки работника.

Если распечатанный электронный посадочный талон, имеющий статус «использован», подтверждает факт перевозки работника, то такой документ может являться оправдательным документом для подтверждения потребления услуги воздушной перевозки.

Такой вывод делает Минфин в письме от 14.10.2024 № 03-03-05/99394.