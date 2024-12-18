Все сведения о концессиях власти соберут в одном источнике

«Минэкономразвития России должны консолидировать сведения в сфере концессий, которые содержатся на данный момент на различных информационных ресурсах федеральных органов исполнительной власти и отдельных уполномоченных органов», — сообщил Топилин.

Он отметил, что сейчас информацию о количестве реализуемых проектов и объеме инвестиций публикуют разные источники. Например — Минэк, Федеральное казначейство, ФАС, Минстрой. Эти данные сильно разнятся. Поэтому должен быть создан единый достоверный источник, где ежегодно будет размещаться информация о реализуемых и завершенных по окончании срока действия концессионных соглашениях по всей России.

Топилин добавил, что такая система позволит повысить прозрачность механизма концессий, а для самих инвесторов она нужна как дополнительный источник информации о востребованных направлениях для государственно-частного партнерства (ГЧП) и об опыте других участников рынка.

Раскрытие информации о реализуемых концессиях в РФ обеспечит оперативный доступ органов госвласти к информации о статусе реализации проектов, что упростит контроль за их реализацией.

Предполагается, что в ГИС по концессиям будут сведения об объектах концессионных соглашений, потенциальных объектах, их технических характеристиках, сроках и условиях конкурсов, условиях и процедурах отбора потенциальных концессионеров, предложениях инвесторов, заключении соглашений, соответствии концессионеров требованиям, исполнении концессионных обязательств, планируемом и фактическом объеме инвестиций, условиях и объеме предусматриваемого возмещения, инвестиционной программе, динамике изменения тарифов ЖКХ или стоимости предоставляемых концессионером платных услуг и др.

В ближайшее время Минэкономразвития должно представить предложения по данному вопросу.