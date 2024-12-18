Производители косметики смогут вернуть часть затрат на маркировку до 28 февраля 2025 года

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) до 28 февраля 2025 года продлил прием заявок от производителей косметики на компенсацию половины затрат по маркировке.
Предприниматели, которые производят парфюмерию, косметику и бытовую химию, смогут вернуть 50% расходов на оборудование для маркировки: от ручного этикетирования до автоматизированных линий.
«Мы видим большой интерес со стороны бизнеса к этой мере поддержки, получено 136 заявок. Компании приняли участие в эксперименте и смогли заранее наладить процессы маркировки, оперативно давали нам обратную связь, что позволило учесть особенности отрасли перед стартом обязательной маркировки», — сказали в ЦРПТ.
С 1 марта 2025 года начнется обязательная маркировка косметики и бытовой химии, а эксперимент закончится 28 февраля. В нем принимали участие свыше 1,2 тыс. производителей. Всего в системе «Честный знак» зарегистрировались 14,9 тыс. компаний по производству парфюмерно-косметической продукции.
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