Вкладчики начнут получать страховое возмещение от АСВ через СБП

Чтобы клиенты банков быстрее получали застрахованные сбережения, Агентство по страхованию вкладов будет переводить деньги через систему быстрых платежей.

Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев рассказал о планах запустить получение страховых возмещений через систему быстрых платежей (СБП).

«С Банком России и с НСПК мы хотим запустить пятый способ получения страховки — через систему быстрых платежей. Если такая замечательная система существует, то значит, она должна быть использована также в наших целях», — сказал Исаев.

В 2024 году было пять страховых случаев, по которым сумма выплат составила почти 10 млрд рублей.

Сейчас страховка АСВ действует на 71 трлн рублей, размещенных в банках. Из них 52 трлн приходятся на деньги физлиц, 9,5 трлн — на средства компаний, а 6,5 трлн лежат на эскроу-счетах.